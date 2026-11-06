Everton je peti sa 16 bodova, a Koventri je na 16-tom mestu sa devet poena
Fudbal
"KARAMELE" TVRD ORAH: Fudbaleri Evertona pobedili Koventri i učvrstili se pri vrhu tabele
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Fudbaleri Evertona pobedili su večeras na svom terenu u Liverpulu Koventri 3:1, u 10. kolu engleske Premijer lige.
Strelci za Everton bili su Tijerno Bari u 56. i 61. i Kirnan Djuzberi-Hol u 81. minutu.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Gol za Koventri postigao je Jan Gboo u 52. minutu.
Everton je peti sa 16 bodova, a Koventri je na 16-tom mestu sa devet poena.
U narednom kolu, Everton će gostovati Brentfordu, dok će Koventri dočekati Kristal Palas.
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