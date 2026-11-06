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Fudbaleri Evertona pobedili su večeras na svom terenu u Liverpulu Koventri 3:1, u 10. kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Everton bili su Tijerno Bari u 56. i 61. i Kirnan Djuzberi-Hol u 81. minutu.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gol za Koventri postigao je Jan Gboo u 52. minutu.

Everton je peti sa 16 bodova, a Koventri je na 16-tom mestu sa devet poena.

U narednom kolu, Everton će gostovati Brentfordu, dok će Koventri dočekati Kristal Palas.

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