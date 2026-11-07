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VIktor Osimen je započeto treću sezonu u Galatasaraju, gde je, na iznenađenje mnogih stigao iz Napolija 2024. godine.

Računajući i aktuelnu sezonu (12 utakmica, 10 golova i tri asistencije), Osimen je u dresu Galatasaraja na 85 utakmica postigao 69 golova i upisao 17 asistencija.

Nažalost, iz Istanbula su stigle loše vesti.

Potrebna operacija

Nigerijac mora na operaciju zbog povrede kolena koju je zaradio na utakmici Lige šampiona protiv Štutgarta.

Analize nakon utakmice i snimak magnetne rezonance su doneli loše vesti i otkrili istegnuće kolena i postojanje fragmenta tkiva unutar zgloba.

Viktor Osimen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Islam Yakut / AFP / Profimedia, FABIO SASSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog toga je odmah zakazana artroskopska operacija.

Galatasaraj nije objavio koliko će trajati oporavak centarfora, ali očekuje se da on ne bude kraći od dva meseca.

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