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Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin izneo je šokantne detalje o okolnostima pod kojima je napustio klupu nacionalnog tima, nakon što je izborio plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

Gostujući u emisiji na televiziji Insajder, Muslin je otkrio da je imao sukob sa tadašnjim predsednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokezom, koji je, kako tvrdi, od njega tražio da na spisak putnika za Mundijal uvrsti određene igrače.

Prema njegovim rečima, tokom kvalifikacija nije bilo pritisaka, ali se situacija promenila kada je Srbija obezbedila plasman na najveću svetsku fudbalsku smotru.

1/9 Vidi galeriju Slavoljub Muslin Foto: Starsport©, Starsport, @starsport

- To nije nikakva tajna. Do momenta kada smo se kvalifikovali, nisam imao nikakvih pritisaka. Bilo je uvek razgovora i objašnjenja zašto ovaj ili onaj igrač treba da igra, jer smo imali rezultate. Međutim, kada smo se kvalifikovali, počeli su da se pojavljuju različiti interesi pojedinaca, odnosno zahtevi da pojedini igrači idu na Svetsko prvenstvo. Ja sam, naravno, to odbio – ispričao je Muslin.

Bivši selektor otkrio je da je prelomni trenutak nastupio u novembru 2017. godine, šest meseci pre početka Mundijala, kada mu je, kako tvrdi, dostavljen spisak fudbalera koji bi trebalo da putuju u Rusiju.

- Rekao sam im da to ne dolazi u obzir. Prvo, nisam znao u kakvoj će formi biti reprezentativci koji su igrali u kvalifikacijama, ali ni mlađi igrači. Drugo, moglo je da dođe do povreda. Rekao sam im da ne dolazi u obzir da mi se u tom trenutku određuje ko će ići na prvenstvo – naveo je Muslin.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Slavoljuba Muslina Foto: Profimedia, Radnički Sombor, Starsport, @starsport

Kako je objasnio, od njega je traženo da obeća da će upravo ti fudbaleri biti na konačnom spisku, uz upozorenje da će u suprotnom biti smenjen.

- Odgovorio sam mu: Ne moraš da me smenjuješ tada. Govorim ti sada, neću da te lažem – tih igrača sigurno neće biti na mom spisku, jer sam smatrao da ne zaslužuju da idu – prisetio se nekadašnji selektor.

Na kraju se dogodilo upravo ono na šta je Muslin upozoravao. On je smenjen, a reprezentaciju je na Svetskom prvenstvu u Rusiji predvodio Mladen Krstajić. Muslin ističe da su na Mundijal otišli igrači čija imena su mu prethodno bila predočena, dok je veliki broj fudbalera koji su izneli kvalifikacije ostao bez mesta u timu.

- Naneta je nepravda fudbalerima koji su igrali u kvalifikacijama. Maltene polovina igrača iz kvalifikacija nije bila na spisku. Ne kažem da bih ih sve poveo, niti da neki od mlađih igrača ne bi dobili priliku, jer je prošlo šest meseci. Ali nisam mogao da prihvatim da mi neko postavlja takav uslov i određuje ko mora da ide – zaključio je Muslin.