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Najnovije izjave Slavoljuba Muslina mogle bi ponovo da otvore jedno od najkontroverznijih poglavlja srpskog fudbala.

Nekadašnji selektor, koji je odveo Srbiju na Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, tvrdi da mu je tadašnji predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza dostavio imena fudbalera koji bi morali da se nađu na spisku putnika za Mundijal. Muslin je to odbio, nakon čega je usledio ultimatum – ili će prihvatiti zahteve ili će biti smenjen.

Ipak, posebno je odjeknula njegova tvrdnja da se na kraju dogodilo upravo ono na šta je upozoravao. Muslin je otišao, na njegovo mesto postavljen je Mladen Krstajić, a fudbaleri čija su mu imena prethodno bila predočena ipak su završili na Svetskom prvenstvu.

1/10 Vidi galeriju Mladen Krstajić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport/Peđa Milosavljević

Dakle, predsednik je sastavljao spisak, a ne selektor.

- Na kraju se dogodilo upravo to – ti igrači su otišli na Svetsko prvenstvo. Naneta je nepravda fudbalerima koji su igrali u kvalifikacijama. Maltene polovina igrača iz kvalifikacija nije bila na spisku. Ne kažem da bih ih sve poveo, niti da neki od mlađih igrača ne bi dobili priliku, jer je prošlo šest meseci. Ali nisam mogao da prihvatim da mi neko postavlja takav uslov i određuje ko mora da ide – poručio je Muslin.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Slavoljuba Muslina Foto: Profimedia, Radnički Sombor, Starsport, @starsport

Hronologija

Srbija je pod Muslinovim vođstvom osvojila prvo mesto u kvalifikacionoj grupi i izborila direktan plasman na Mundijal, ali je uprkos tom uspehu došlo do rastanka sa selektorom u novembru 2017. godine.

Kokeza je tada bio na čelu FSS, dok je reprezentaciju u Rusiji predvodio Mladen Krstajić. Srbija je takmičenje završila u grupnoj fazi, posle poraza od Brazila i Švajcarske i pobede nad Kostarikom.

Videćemo da li će se Krstajić oglasiti ovim povodom... Nije realno očekivati da se čuje glas Kokeze.