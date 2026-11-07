HOROR! UBIJEN BRAZILSKI FUDBALER: Napadač se posle svađe vratio sa pištoljem, policija sumnja da je ovo razlog
Bizmark Vinisijus je preminuo u rodnom Natalu, nakon što je podlegao povredama koje je zadobio tokom oružanog napada u jednom lokalu u gradu Natal.
Prema informacijama iz Brazila, prvi rezultati policijske istrage govore da je reč o sukobu zbog ljubomore.
Nakon manjeg incidenta osumnjičeni je napustio lokal, ali se ubrzo vratio naoružan i ispalio nekoliko hitaca.
U pucnjavi je ranjena još jedna osoba koja se nalazi pod medicinskim nadzorom, a policija radi na identifikaciji napadača.
Ko je bio Bizmark Vinisijus
Nekadašnji fudbaler je igrao u mlađim kategorijama Fortaleze, a u seniorskom timu ovog kluba je za pet sezona odigrao više od 120 uzakmica. Tri puta zaredom je bio osvojio titule u šampionatu Seara.
U Brazilu je promenio veliki broj klubova.
Kao član Guaranija je bio šampion Serije D 2010. godine, a sa Kampinenseom je 2013. godine osvojio Kopa de Nordeste.