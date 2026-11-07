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Bizmark Vinisijus je preminuo u rodnom Natalu, nakon što je podlegao povredama koje je zadobio tokom oružanog napada u jednom lokalu u gradu Natal.

Prema informacijama iz Brazila, prvi rezultati policijske istrage govore da je reč o sukobu zbog ljubomore.

Nakon manjeg incidenta osumnjičeni je napustio lokal, ali se ubrzo vratio naoružan i ispalio nekoliko hitaca.

U pucnjavi je ranjena još jedna osoba koja se nalazi pod medicinskim nadzorom, a policija radi na identifikaciji napadača.

Ko je bio Bizmark Vinisijus

Nekadašnji fudbaler je igrao u mlađim kategorijama Fortaleze, a u seniorskom timu ovog kluba je za pet sezona odigrao više od 120 uzakmica. Tri puta zaredom je bio osvojio titule u šampionatu Seara.

U Brazilu je promenio veliki broj klubova.

Kao član Guaranija je bio šampion Serije D 2010. godine, a sa Kampinenseom je 2013. godine osvojio Kopa de Nordeste.

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