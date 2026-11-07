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Jedna od najvećih nepravdi uoči Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, prema tvrdnjama koje su pratile odlazak Slavoljuba Muslina sa klupe reprezentacije Srbije, tiče se i Mijata Gaćinovića.

Fudbaler koji je redovno dobijao priliku tokom kvalifikacija za Mundijal na kraju se nije našao među putnicima za Rusiju. Umesto njega, kako se može povezati sa Muslinovim svedočenjem o pritiscima iz tadašnjeg rukovodstva FSS, prednost je dobio igrač koji je očigledno imao podršku tadašnjeg predsednika Saveza Slaviše Kokeze.

Muslin je u emisiji na televiziji Insajder otkrio da mu je još u novembru 2017. godine predočen spisak fudbalera koji bi morali da putuju na Svetsko prvenstvo.

Nekadašnji selektor tvrdi da je takve zahteve odbio, uz jasnu poruku da neće dozvoliti da mu drugi određuju sastav reprezentacije.

Mijat Gaćinović Foto: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović

Upravo je Gaćinovićev izostanak jedno od pitanja koje se nameće kada se pogleda šta se dogodilo sa ekipom koja je iznela kvalifikacije. Muslin je, podsetimo, smenjen, a reprezentaciju je u Rusiji predvodio Mladen Krstajić.

- Na kraju se dogodilo upravo to – ti igrači su otišli na Svetsko prvenstvo. Naneta je nepravda fudbalerima koji su igrali u kvalifikacijama. Maltene polovina igrača iz kvalifikacija nije bila na spisku – poručio je Muslin.

Mijat Gaćinović je jedan od onih koji je na svojoj koži doživeo nepravdu. 

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Izašao Slaviša iz Kokeza iz SBPOK (KURIR TV) Izvor: Kurir TV