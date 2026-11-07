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Iako su se fudbaleri Partizana okrenuli obavezama u Superligi Srbije, dešavanja sa utakmice Kupa Srbije protiv Budućnosti iz Valjeva i dalje su jedna od glavnih tema u Humskoj.

Crno-beli u nedelju od 17 časova dočekuju Mačvu, a trener Aleksandar Stanojević je uoči tog susreta ponovo govorio o suđenju u Valjevu. Strateg crno-belih smatra da je njegov tim oštećen u nekoliko ključnih situacija, zbog čega očekuje da nadležni utvrde šta se dogodilo i da li je bilo propusta.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Stanojević je posebno apostrofirao poništen pogodak Partizana, ali i situaciju iz 44. minuta, kada je, prema njegovom mišljenju, morao da bude dosuđen jedanaesterac.

- Dodatno je podgrejala situacija koju smo imali, neadekvatno suđenje. Ja se nadam da će se neko time baviti. Ljudi pričaju i kažu: „Nije bitno šta je tu protiv trećeligaša.“ Ne, sve je bitno. Vrlo dobro znam kako stvari funkcionišu. Voleo bih da mi neko objasni da li se neko kontroliše i ko, zašto nam je poništen gol i zašto nije sviran penal u 44. minutu. Ako već nije bio penal, igrač je udario loptu rukom, a ona je otišla u korner. Sudija je imao izuzetan pogled, što se vidi na snimku, pri rezultatu 1:0 za njih. To su mnogo važne stvari. Ljudi se ne bave time. Nama je važno, želimo jedan pošten odnos i da neko kontroliše kako i zašto to funkcioniše. Da li je to bilo sa namerom ili bez nje, to treba neko da utvrdi. To je mnogo važno za sve nas. Zato smo bili dodatno nervozni. Ja se izvinjavam, ali to moram da kažem i uvek ću reći kada god se dese tako neke čudne situacije - poručio je trener Partizana.

Na pitanje da li veruje da je reč o nemaru koji se prema crno-belima ponavlja, Stanojević nije želeo da otvara priču o ranijim utakmicama. Ipak, naglasio je da nikada neće prećutati ono što smatra nepravilnostima, bez obzira na to o kom susretu je reč.

- Neću da pričam... Kada god sam imao šta, ja sam rekao, znate to dobro, jasno, glasno i konkretno. Neću da pričam o prošlosti, da tražim alibije, neću o tome. Fokusiran sam na sadašnjost i imam respekt. Ono što mislim, to ću i reći, kao što sam video na ovoj utakmici, kao i ranije. Nadam se da će se neke stvari pokrenuti, da će to biti mnogo... Neću da kažem čistije, ali narodski rečeno, poštenije - zaključio je Aleksandar Stanojević.