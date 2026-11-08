Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu i u njemu uživaju svi, bez obzira na to kakav je njihov društveni status, koliko imaju godina i kakav teren imaju.
JAKE FOTOGRAFIJE
FUDBAL MOŽE I OVAKO DA IZGLEDA! Pogledajte ove sjajne fotografije! Klinci uživaju u potopljenom i blatnjavom terenu sa golovima od bambusa
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Neka deca uživaju i dok bosa igraju fudbal, koristeći jednostavnu konstrukciju od bambusa kao gol.
Na fotografijama koje je napravila jedna fotografkinja upravo je to predstavljeno. Deca se nalaze u blatnjavom polju pirinča koje je prekriveno vodomu ruralnom ruralnom delu pokrajine Banten u Indoneziji.
Pogledajte kako deca u Indoneziji igraju fudbal:
Deca u indoneziji igraju fudbal Foto: Linda Gao / Solent News / Profimedia
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