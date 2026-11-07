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Od povratka Aleksandra Stanojevića na klupu Partizana, crno-beli su zaređali povede - protiv niškog Radničkog i Zemuna u Super ligi, a onda i protiv trećeligaške ekipe Budućnosti Krušik iz Valjeva u Kupu Srbije.

Naredni rival je Mačva, u nedelju od 17 časova u Humskoj, a pred tu utakmicu trener Partrizana Aleksandar Stanojević ima dilemu oko pojedinih igrača, najviše oko Milana Vukotića, koji se nedavno vratio na teren posle povrede.

''Četvrta utakmica u nizu. Imamo neke sitne probleme, ne znamo situaciju oko Dembe Seka, videćemo na treningu. Imamo i situaciju sa Vukotićem, ne znamo šta da radimo. Mesec dana nije igrao, a onda odigrao dve utakmice. Imali smo dilemu da li da počne ili da ga sačuvamo. Dao je gol, imao tri asistencije, tako da nam treba. Videćemo, oseća neku nelagodnost. To su neke nedoumice, ali orni smo, spremni i videćemo sutra''.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Zadovoljan reakcijom igrača

Da li je očekivao da će odmah ući u seriju pobeda, posle velike krize u kojoj se Partizan nalazio kada je on došao na klupu crno-belih?

''Išli smo utakmicu po utakmicu, zadovoljan sam reakcijom igrača, kako su igrali, to mi je važnije od rezultata, neki igrači su se podigli, imaju dobre brojke, ali svaki dan nam je novo dokazivanje. Imaćemo neku priču na kraju polusezone i tada ćemo moći konkretnije da pričamo".

A šta može da kaže o igri rivala i na koji način bi Mačva mogla da ugrozi crno-bele?

"'Agresivni su, hoće visoko da napadnu, dobro su organizovana ekipa, trener već dugo radi sa njima i dugo to radi. Spremali smo se. videli smo na koji način igraju, dosta su agresivni na nosioca lopte, imamo neki plan, pa ćemo videti'', istakao je Stanojević.

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