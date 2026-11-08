Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen uspešno operisao koleno leve noge
Fudbal
TEŽAK UDARAC ZA ŠAMPIONA TURSKE: Viktor Osimen hitno operisan, pauza najmanje četiri nedelje
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Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen uspešno je operisao koleno leve noge i pauziraće najmanje četiri nedelje, saopštio je danas klub iz Istanbula.
"Naš fudbaler Viktor Osimen uspešno je danas operisan od strane našeg klupskog doktora Jenira Inče. Stanje našeg igrača će biti praćeno dnevnim procenama, a tretman će se nastaviti pod nadzorom klupskog zdravstvenog tima. Želimo brz oporavak našem fudbaleru i nadamo se da će se što pre oporaviti", stoji u objavi Galatasaraja.
Napadač Galatasaraja polomio ruku na utakmici sa Liverpulom. Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, News Images / Sipa USA / Profimedia
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Osimen se povredio tokom prošlonedeljnog meča Lige šampiona protiv Štutgarta, a prema prvim procenama na teren bi mogao sredinom decembra.
Povreda Nigerijca je težak udarac za šampione Turske, jer je Osimen ove sezone dao 10 golova u 10 takmičarskih utakmica.
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