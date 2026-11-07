Srpski reprezentativac nije igrao ni u četvrtak u porazu Milana kod kuće od Ferencvaroša (0:2) u Ligi Evrope zbog problema sa grčevima, a kako je preneo Amorim, situacija je i dalje takva da Pavlović neće konkurisati za gostovanje u Đenovi u meču 11. kola italijanske Serije A.