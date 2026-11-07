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Srpski fudbaler Strahinja Pavlović neće igrati za Milan protiv Đenove, saopštio je danas trener "rosonera" Ruben Amorim.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

 Srpski reprezentativac nije igrao ni u četvrtak u porazu Milana kod kuće od Ferencvaroša (0:2) u Ligi Evrope zbog problema sa grčevima, a kako je preneo Amorim, situacija je i dalje takva da Pavlović neće konkurisati za gostovanje u Đenovi u meču 11. kola italijanske Serije A.

Pavlović je na spisku selektora Srbije Veljka Paunovića za mečeve protiv Nemačke (13. novembra) i Grčke (17. novembra).

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