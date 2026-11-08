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Fudbaleri Partizana od 17 časova dočekuju Mačvu u okviru 15. kola prvenstva Srbije.

Biće to prilika da crno-beli ostvare četvrtu uzastopnu pobedu, samim tim se još više približe gornjem delu tabele.

Partizan - Čukarički, Superliga Srbije Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je uoči ovog kola deveti sa 17 bodova, tri manje u odnosu na šestoplasirani Radnik.

Sa druge strane, Mačva je u teškoj situaciji sa samo 10 osvojenih bodova. Šapčani su trenutno šest bodova udaljeni od desetog mesta na kome se nalazi Novi Pazar.

Utakmicu sa stadiona u Humskoj možete da gledate od 17 časova na kanalu TV Arena premium 1.

Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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