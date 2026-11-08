Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta
Fudbal
DERBI DONOSI ZAPLET ILI RASPLET: Kad i gde možete da gledate Vojvodina - Crvena zvezda?
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Dve trenutno najbolje ekipe u Srbiji sastaju se u derbiju 15. kola Super lige Srbije.
Vojvodina će od 19 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu.
Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Novosadski crveno-beli su trenutno na drugoj poziciji sa 32 boda, dok su beogradski crveno-beli prvi sa 40 bodova.
Utakmicu sa stadiona u Novom Sadu možete da gledate od 19 časova na kanalu TV Arena premium 1.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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