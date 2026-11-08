Slušaj vest

Iako Risto Vidaković skoro deceniju ipo živi daleko od Srbije, pomno prati sva dešavanja vezano za fudbalsku reprezentaciju.

Risto Vidaković bio je prvi pomoćnik Havijera Klementea 2006. godine, kada je došlo do razdvajanja Srbije i Crne Gore. Imao je čast da sa španskim trenerom radi u prvoj srpskoj reprezentaciji i tako uđe u istoriju.

Risto Vidaković sa Havijerom Klementeom i Dejanom Stankovićem na okupljanju reprezentacije 2006. Foto: Pedja Milosavljevic /copyright © Pedja Milosavljevic ® 2006

Veljko veruj u mlade

Kakvo je vaše mišljenje o srpskoj reprezentaciji, utakmicama u Ligi nacija, novom selektoru Veljku Paunoviću, i budućnosti vezano za velika takmičenja?

- Selektor ima određeno iskustvo. Radio je u više klubova u Španiji, Meksiku, Americi, vodio je mladu reprezentaciju. Mislim da je došao u momentu, kada se mora izvršiti smena generacija. Baš kao što je uradio Klemente pre 20 godina. Tada nije bilo strpljenja, verujem da ga nema ni sada. Možda bi trebalo žrtvovati jedno takmičenje u svrhu da igrači steknu iskustvo i igraju bez pristiska. Kad nije mogla Liga nacija, možda baš to EP koje sledi - rekao je Risto Vidaković za Kurir i nastavio:

- Druga stvar koja brine je što mi nemamo mnogo fudbalerra koji igraju u velikim klubovima i jakim ligama. Ne možemo se osloniti na talenat, jer nemamo nijednog vrhunskog igrača u nekom velikom klubu... Nema nas u Realu, Barsi, Arsenalu, Mančesteru, Liverpulu... Zato treba napraviti novu generaciju i oprostiti se od onih koji su zasićeni i na kraju karijere. Mora se stvarati novi tim, nema tu velike filozofije.

Nije mu lako na mestu srpskog selektora - Veljko Paunović Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Klinci bi da samo napune džepove

- Recimo, u komšiluku, u BiH više od 70 odsto igrača u reprezentaciji čine momci koji su rođeni u odrasli u Nemačkoj, Austiji, Švajcarskoj, Švedskoj... Imaju drugačiji pristup fudbalu, to nije naš stil... Kod nas nažalost stvorili smo igrače koji više gledaju novac i odlazak u inostranstvo. Kad potpišu veliki ugovor, kao da završe karijeru, umesto da tek tada zapnu i rade na sebi. Nemaju profeisonalni pristup da svoj posao vole i rade sa skromnošću, kao što rade Španci. Eto, Španija nema vrhunske igrače koji se ističu kao što ih ima Francuska. Nemaju Španci velike zvezde kao Francuzi ili Argentinci.

- A, šta imaju? Kolektiv! Španci imaju tim i vole da igraju za svoju državu. Obučeni su od malih nogu da igraju za tim i svaka utakmica im je davanje maksimuma za svoju zemlju. Mi to nemamo, već sve suprotno, igrače koji ne žele da igraju za Srbiju, koji odbijaju pozive, traže i žele da ih moliš... Očigledno loše edukujemo mlade igrače, nemamo našu školu, tu decu ne zanima ni srpski grb, ni srpska zastava... Druge zemlje oko nas to imaju, taj nacionalni naboj i zato odlaze na velika takmičenja.

1/11 Vidi galeriju Risto Vidaković Foto: Privatna arhiva

Nema nas u top klubovima

- Treba pogledati istini u oči. Ne treba da se zavaravamo. Nema nas na fudbalskom tržištu, kao što nas je bilo devedestih godina prošlog veka, kada smo imali po četiri, ili pet igrača u najboljim klubovima. Ne volim da se vraćam u vreme svoje generaciju, da zvučim patetično i da neko ne kaže, vidi ga ovaj, njegovo vreme je bilo najbolje... Da pričam o Piksiju (Dragan Stojković op.a.), Deji (Dejan Savićević op.a), Mijatu (Predrag Mijatović op.a.)... Ali, tako je tada bilo. Treba se setiti kakve smo asove imali. Dejan Stanković u Interu, Nemanja Vidić u Mančester junajtedu, Bane Ivanović u Čelsiju...

- A, sada, nema nas. A, sve se promenilo. Pogledajte kvalifikacije, lakše je sada otići na SP i EP, nego pre 20 ili 10 godina. A, mi izgleda nismo na nivou da se takmičimo sa Poljskom, Austrijom, Rumunijom... A, sve zbog toga što smo zapostavili školovanje, edukaciju i proizvodnju igrača. Ali, ne treba očajavati. Sad treba napraviti duboku analizu i pogledati istini u oči. Zasukati rukave i raditi - jasan je Risto Vidaković.