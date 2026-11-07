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Fudbaleri Lidsa pobedili su danas na svom terenu Totenhem 1:0, u utakmici 10. kola Premijer lige.

Jedini gol postigao je Noa Okafor u 79. minutu, samo 97 sekundi nakon što je ušao u igru.

Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lids je prekinuo niz od pet utakmica bez pobede i ima 14 bodova na osmom mestu na tabeli.

Totenhem je prekinuo niz od tri pobede i zauzima 10. mesto na tabeli sa 12 bodova.

U sledećem kolu posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija, Lids će igrati u Londonu protiv Čelsija, a Totenhem će dočekati Ipsvič.

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Grobari na utakmici Partizan - Zemun Izvor: Kurir