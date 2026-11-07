Lids je prekinuo niz od pet utakmica bez pobede i ima 14 bodova na osmom mestu na tabeli
Fudbal
OKAFOR UŠAO U IGRU I POSTAO HEROJ: Fudbaleri Lidsa pobedili Totenhem u Premijer ligi
Slušaj vest
Jedini gol postigao je Noa Okafor u 79. minutu, samo 97 sekundi nakon što je ušao u igru.
Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Lids je prekinuo niz od pet utakmica bez pobede i ima 14 bodova na osmom mestu na tabeli.
Totenhem je prekinuo niz od tri pobede i zauzima 10. mesto na tabeli sa 12 bodova.
U sledećem kolu posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija, Lids će igrati u Londonu protiv Čelsija, a Totenhem će dočekati Ipsvič.
Reaguj
Komentariši