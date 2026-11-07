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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izneo je zanimljivo razmišljanje o budućnosti regionalnog fudbala, istakavši da bi formiranje regionalne lige moglo da bude ključno za napredak klubova sa ovih prostora.

Paunović je otvoreno govorio o ideji takmičenja koje bi u početnoj fazi okupilo najbolje klubove iz Srbije i Grčke, a kasnije bi moglo da se proširi i na druge zemlje regiona.

1/6 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

U takvoj ligi bi, prema njegovoj zamisli, snage odmeravali Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina sa grčkim velikanima Panatinaikosom, Olimpijakosom, PAOK-om, AEK-om i Arisom.

- Želite iskreno? Regionalna liga je ključ, to do sada nisam nikada rekao. Naravno da se UEFA o svemu pita, ovo je lično razmišljanje. Jer, recimo, zašto u prvo vreme ne bismo igrali sa klubovima iz Grčke? Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK, AEK, Aris protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine... Kasnije da se priključe Mađari, zašto ne i Hrvati? - rekao je Paunović za "Radio Beograd".

Selektor Srbije smatra da je upravo jača konkurencija neophodna kako bi klubovi napravili iskorak i uhvatili korak sa evropskim fudbalom, koji se izuzetno brzo razvija.

- Samo u jakom takmičenju je rešenje, naravno ne bismo zapostavili ni domaću ligu. Moramo da shvatimo gde smo, kuda fudbal ide, sve se odvija vrlo brzo - zaključio je Paunović.

Njegova izjava mogla bi ponovo da pokrene veliku raspravu o regionalnoj ligi, ideji koja se godinama provlači kroz fudbalske krugove, ali nikada nije dobila konkretan oblik.

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