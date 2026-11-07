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Fudbaleri Zemuna odigrali su danas kao domaćini na Ubu nerešeno 1:1 protiv IMT-a, u utakmici 15. kola Super lige Srbije.

Zemun je poveo golom Nemanje Kalata u 51. minutu, a konačan rezultat postavio je Ismael Kasas u 87. minutu.

Domaći su od 67. minuta igrali sa desetoricom, pošto je Dimitrije Tabaković dobio drugi žuti karton.

Zemun je poslednji na tabeli sa sedam bodova, a IMT je posle drugog uzastopnog remija, odnosno treće vezane utakmice bez pobede, četvrti sa 23 boda.

U sledećem kolu, posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija, Zemun će igrati u Nišu protiv Radničkog, a IMT će dočekati Partizan.

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Džordan Nvora daje intervju posle Olimpijakos Izvor: TV Arena sport/Screenshot