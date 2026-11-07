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Fudbaleri Bajerna pobedili su večeras u gostima ekipu Majnca rezultatom 2:1 u devetom kolu Bundeslige.

1/7 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Golove za Bajern postigli su Džošua Kimih u 14. i Lenart Karl u 57. minutu. Jedini strelac za domaći tim bio je Filip Titc u 90+3. minutu.

Fudbaleri Borusije savladali su u Dortmundu tim Elversberga sa 2:1. Oba gola za Borusiju dao je Feliks Nmeča u 55. i 71. minutu. Jedini strelac za Elversberg bio je Noel Futkoj u 81. minutu.

Lajpcig je na svom terenu savladao Augsburg sa 5:2, dok su Paderborn i Ajntraht Frankfurt odigrali bez pobednika, 2:2.

Prvo mesto na tabeli Bundeslige drži Bajern sa 21 bodom, koliko ima i drugoplasirana Borusija iz Dortmunda. Lajpcig je treći sa 18 bodova.