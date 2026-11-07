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Jedini gol postigao je Mišel Adopo u 38. minutu.

Kaljari je prekinuo niz od četiri poraza i ima 16 bodova na 18. mestu na tabeli.

Frozinone je pretrpeo treći poraz i zauzima šesto mesto na tabeli sa 20 bodova.

U sledećem kolu Kaljari će igrati na gostujućem terenu protiv Koma, a Frozinone će igrati kao gost protiv Milana.

(Beta)

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