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Fudbaleri Čukaričkog pobedili su danas u Beogradu ekipu niškog Radničkog rezultatom 2:1 (0:1) u utakmici 15. kola Superlige Srbije.

Fudbaleri Radničkog su poveli u 4. minutu pogotkom Aleksandra Vidovića. Čukarički je do trijumfa stigao u drugom poluvremenu golovima Đorđa Jovanovića u 65. i Uroša Miladinovića u 75. minutu.

Fudbaleri Čukaričkog se nalaze na šestom mestu na tabeli SLS sa 22 boda, dok je Radnički pretposlednji, 13. sa osam. Klub iz Niša ima meč manje.

Fudbaleri Zemuna i IMT-a igrali su ranije danas u Ubu bez pobednika, 1:1. IMT se nalazi na četvrtoj poziciji sa 23 boda, dok je Zemun poslednji, 14. sa sedam.

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Džordan Nvora daje intervju posle Olimpijakos Izvor: TV Arena sport/Screenshot