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Crvena zvezda bi u budućnosti mogla da zaradi ozbiljan novac na mladom Južnokorejcu Je Gen Kimu, koji je sve interesantniji klubovima iz Evrope. Vezista je u Beograd stigao iz Čonbuka za 500.000 evra, a njegov fudbalski razvoj, prema informacijama sa Dalekog istoka, pomno prate čak tri kluba.

Nije tajna da je Zvezda poslednjih godina posebnu pažnju posvetila tržištu Južne Koreje. Dolasci In Bom Hvanga i Seol Jong Vua pokazali su se kao pun pogodak, pa je klub iz Ljutice Bogdana odlučio da nastavi potragu za talentima iz ove azijske zemlje. Jedan od njih je upravo Kim, koji se još uvek privikava na evropski fudbal.

1/4 Vidi galeriju Je Gen Kim Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

U poslednje vreme počeo je da dobija nešto veću minutažu kod Alberta Rijere, a posebno je odjeknula odluka španskog stručnjaka da ga uvrsti u startnu postavu za duel protiv Inter Eskaldesa. Bio je to njegov prvi start u crveno-belom dresu, ali nije uspeo da ostavi značajniji utisak, pa je zamenjen već na poluvremenu.

Ipak, to nije uticalo na interesovanje klubova. Kako se navodi, situaciju oko mladog veziste prate danski Midtjiland, kao i bundesligaši Hofenhajm i Augzburg. Zanimljivo je da u danskom klubu već nastupaju dvojica njegovih sunarodnika, Kju Sung Čo i Hjun Suk Hong, dok je Augzburg ovog leta angažovao Seol Jong Vua za gotovo četiri miliona evra.

Pored pomenute trojke, interesovanje navodno pokazuju i drugi klubovi, mada njihova imena za sada nisu poznata.

Kim je u domovini važio za jednog od perspektivnijih mladih fudbalera, a tamošnji mediji pomno prate svaki njegov korak u Beogradu. Pred njim je još mnogo rada kako bi se izborio za značajniju ulogu u Zvezdi, ali bi eventualni iskorak mogao da mu otvori vrata jedne od najjačih evropskih liga, a crveno-belima donese višestruku zaradu u odnosu na početno ulaganje.

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