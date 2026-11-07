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Malaga je povela golom Karlosa Dotora u 28. minutu, a izjednačio je Iker Luke u 50. minutu.

Pobedu Rasingu obezbedio je Jasir Zabiri u 60. minutu.

Malaga je od 64. minuta igrala sa desetoricom, pošto je Adam Aznu dobio drugi žuti karton.

Posle četvrte pobede Rasing je deveti na tabeli sa 14 bodova.

Malaga je jedina ekipa bez pobede u Primeri ove sezone i poslednja je na tabeli sa pet bodova.

U sledećem kolu Rasing će dočekati Real Sosijedad, a Malaga će na gostujućem terenu igrati protiv Osasune.

(Beta)

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