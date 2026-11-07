Slušaj vest

Strelac pobedonosnog gola bio je Martin Odegard u 72. minutu.

Arsenal je prvi sa 27 bodova i ima šest bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija. Hal je na 13. mestu sa 11 bodova.

U narednom kolu, Arsenal će gostovati Njukaslu, dok će Hal dočekati Brajton.

Fudbaleri Fulama i Njukasla odigrali su u Londonu nerešeno 1:1.

Poveo je Njukasl golom Džejkoba Marfija u 80. minutu, a izjednačenje domaćinu doneo je Rodrigo Munis pogotkom u 83. minutu.

Njukasl je na 11. mestu sa 12 bodova, a Fulam je na 15. poziciji sa dva boda manje.

Fulam će u narednom kolu gostovati Mančester sitiju.

(Beta)

Ne propustiteFudbalOKAFOR UŠAO U IGRU I POSTAO HEROJ: Fudbaleri Lidsa pobedili Totenhem u Premijer ligi
Premijer liga, Lids
Fudbal"KARAMELE" TVRD ORAH: Fudbaleri Evertona pobedili Koventri i učvrstili se pri vrhu tabele
Everton - Mančester junajted
Fudbal"MOŽDA MISLITE DA SAM LUD": Trener Mančester junajteda dao neočekivan odgovor na pitanje o smeni
Majkl Kerik
FudbalEVERTON OČERUPAO "SVRAKE": Njukaslu nikako ne prijaju "Karamele"
Premijer liga