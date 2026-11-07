Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Hal 1:0, u 10. kolu engleske Premijer lige.
Fudbal
UZBUDLJIVO POPODNE NA OSTRVU: Arsenal slavio minimalcem, remi Fulama i Njukasla
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Strelac pobedonosnog gola bio je Martin Odegard u 72. minutu.
Arsenal je prvi sa 27 bodova i ima šest bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija. Hal je na 13. mestu sa 11 bodova.
U narednom kolu, Arsenal će gostovati Njukaslu, dok će Hal dočekati Brajton.
Poveo je Njukasl golom Džejkoba Marfija u 80. minutu, a izjednačenje domaćinu doneo je Rodrigo Munis pogotkom u 83. minutu.
Njukasl je na 11. mestu sa 12 bodova, a Fulam je na 15. poziciji sa dva boda manje.
Fulam će u narednom kolu gostovati Mančester sitiju.
(Beta)
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