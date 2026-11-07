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Strelac pobedonosnog gola bio je Martin Odegard u 72. minutu.

Arsenal je prvi sa 27 bodova i ima šest bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija. Hal je na 13. mestu sa 11 bodova.

U narednom kolu, Arsenal će gostovati Njukaslu, dok će Hal dočekati Brajton.

Fudbaleri Fulama i Njukasla odigrali su u Londonu nerešeno 1:1.

Poveo je Njukasl golom Džejkoba Marfija u 80. minutu, a izjednačenje domaćinu doneo je Rodrigo Munis pogotkom u 83. minutu.

Njukasl je na 11. mestu sa 12 bodova, a Fulam je na 15. poziciji sa dva boda manje.

Fulam će u narednom kolu gostovati Mančester sitiju.