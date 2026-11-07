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Strelci za Železničar bili su Miloš Pantović iz penala u 26. i drugom minutu sudijske nadoknade vremena i Vanja Tomić autogol u 49. minutu.

Radnički 1923 do pogotka je stigao autogolom Jovana Miladinovića u 15. minutu.

Železničar je treći sa 29 bodova, a Radnički 1923 je na petom mestu sa 23 poena.

U narednom kolu, Železničar će u Lučanima gostovati Mladosti, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati Čukarički.

(Beta)

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