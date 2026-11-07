Fudbaleri Železničara pobedili su na svom terenu u Pančevu Radnički 1923 3:1, u 15. kolu Super lige Srbije.
Fudbal
REVIJA AUTOGOLOVA U PANČEVU: Železničar slavio nad Radničkim 1923
Slušaj vest
Strelci za Železničar bili su Miloš Pantović iz penala u 26. i drugom minutu sudijske nadoknade vremena i Vanja Tomić autogol u 49. minutu.
Radnički 1923 do pogotka je stigao autogolom Jovana Miladinovića u 15. minutu.
Železničar je treći sa 29 bodova, a Radnički 1923 je na petom mestu sa 23 poena.
U narednom kolu, Železničar će u Lučanima gostovati Mladosti, dok će Radnički 1923 u Kragujevcu dočekati Čukarički.
(Beta)
Reaguj
Komentariši