nije se proslavio u dresu zvezde

nije se proslavio u dresu zvezde

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Marko Arnautović stigao je letos u Crvenu zvezdu kao jedno od najzvučnijih pojačanja u novijoj istoriji kluba, ali se samo nekoliko meseci kasnije ponovo pojavila priča o njegovom mogućem povratku u Austriju.

Spekulacije o potencijalnom rastanku iskusnog napadača i crveno-belih privukle su veliku pažnju tamošnjih medija, koji su odmah otvorili pitanje njegovog eventualnog povratka u Rapid iz Beča. Podsetimo, austrijski klub pokušavao je da angažuje Arnautovića i tokom leta 2025. godine, pre nego što je odlučio da karijeru nastavi na Marakani.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Iako 37-godišnji fudbaler ima ugovor sa Zvezdom do leta 2027. godine, u Austriji se već razmatraju moguće destinacije u slučaju prevremenog rastanka. Pored Rapida, pominje se i LASK, gde bi mogao da zaigra zajedno sa dugogodišnjim reprezentativnim saigračem Sašom Kalajdžićem, ali ni povratak u Italiju nije isključen.

Koliko je ova tema aktuelna u Austriji pokazuje i pitanje koje je posle ubedljive pobede Rapida nad Volfsbergerom (6:0) dobio trener bečkog kluba Johanes Hof Torup.

Danski stručnjak upitan je upravo o mogućnosti da Arnautović ponovo obuče dres Rapida, a njegov odgovor bio je prilično zanimljiv.

1/8 Vidi galeriju Marko Arnautović zaplakao pred Delijama Foto: Pedja Milosavljevic

- Nemam apsolutno nikakvu predstavu“, odgovorio je Torup uz osmeh za austrijski "Sky", istovremeno pogledom tražeći sportskog direktora Markusa Kacera.

Novinare je zanimalo da li bi Rapid mogao da obnovi interesovanje za napadača kojeg je želeo pre nešto više od godinu dana, ali trener nije želeo da ulazi u bilo kakva nagađanja.

- Uvek sam bio koncentrisan na igrače koji su ovde. Bavim se fudbalerima koje imam u ekipi. Radim sa igračima koji su mi na raspolaganju i na tome je moj fokus. Sve ostalo su spekulacije - poručio je Torup.

Za sada nema konkretnih naznaka da bi Arnautović mogao da napusti Crvenu zvezdu, ali je jasno da njegova budućnost već privlači pažnju u domovini.

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