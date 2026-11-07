Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen uspešno operisao koleno leve noge.
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PRVA ZVEZDA GALATASARAJA OPERISAN: Viktor Osimen se u decembru vraća na teren
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Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen uspešno je operisao koleno leve noge i pauziraće najmanje četiri nedelje, saopštio je danas klub iz Istanbula.
Napadač Galatasaraja polomio ruku na utakmici sa Liverpulom. Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, News Images / Sipa USA / Profimedia
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"Naš fudbaler Viktor Osimen uspešno je danas operisan od strane našeg klupskog doktora Jenira Inče. Stanje našeg igrača će biti praćeno dnevnim procenama, a tretman će se nastaviti pod nadzorom klupskog zdravstvenog tima. Želimo brz oporavak našem fudbaleru i nadamo se da će se što pre oporaviti", stoji u objavi Galatasaraja.
Osimen se povredio tokom prošlonedeljnog meča Lige šampiona protiv Štutgarta, a prema prvim procenama na teren bi mogao sredinom decembra.
Povreda Nigerijca je težak udarac za šampione Turske, jer je Osimen ove sezone dao 10 golova u 10 takmičarskih utakmica.
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