"Naš fudbaler Viktor Osimen uspešno je danas operisan od strane našeg klupskog doktora Jenira Inče. Stanje našeg igrača će biti praćeno dnevnim procenama, a tretman će se nastaviti pod nadzorom klupskog zdravstvenog tima. Želimo brz oporavak našem fudbaleru i nadamo se da će se što pre oporaviti", stoji u objavi Galatasaraja.