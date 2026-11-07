Fudbaleri Bolonje pobedili su na gostujućem terenu Parmu 2:1, u 11. kolu italijanske Serije A.
Fudbal
BOLONJA SE GOSTILA U PARMI: Teat i Orsolini srušili domaćina
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Strelci za Bolonju bili su Srtur Teat u 53. i Rikardo Orsolini u 72. minutu.
Gol za Parmu postigao je Vinsent Siero iz penala u 81. minutu.
Parma je od devetog minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Abdulaje Ndiaje.
Bolonja je osma sa 17 bodova, a Parma je na 17. mestu sa osam poena.
U narednom kolu, Bolonja će dočekati Udineze, dok će Parma ugostiti Romu.
(Beta)
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