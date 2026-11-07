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Fudbaleri Mančester sitija doživeli su novi debakl u Premijer ligi, ujedno treći poraz u nizu.

1/71 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Dva gola za Notingem Forest postigao je Lijam Delap u 18. i 73. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Kunja u 6.

Jedini pogodak za Mančester siti dao je Rajan Šerki u 52. minutu.

Srpski fudbalski reprezentativac Nikola Milenković odigrao je ceo meč za domaći tim.

Forest je u ovaj meč ušao sa četiri poraza i jednim remijem u prethodnih pet utakmica, a na kraju je potpuno razbio Siti, i dalje drugoplasiranu ekipu tabele.

Sitiju je ovo treći poraz u nizu, posle neuspeha protiv Aston Vile i Brajtona, nakon što su sezonu započeli sa sedam uzastopnih pobeda, pa Arsenal sada već ima +6 na vrhu tabele.

Fudbaleri Arsenala su ranije danas na svom terenu savladali Hal sa 1:0, Lids je pobedio Totenhem 1:0, dok su Fulam i Njukasl odigrali bez pobednika - 1:1.

Mančester siti će u narednom, 11. kolu engleskog prvenstva dočekati Fulam, dok će klub iz Notingema gostovati Bornmutu.