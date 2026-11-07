U sledećem kolu, Osasuna će dočekati Malagu, dok će Bilbao ugostiti Espanjol.
LA LIGA
DOMAĆIN DO BODA U NADOKNADI: Remi Osasune i Atletik Bilbaa
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Fudbaleri Osasune i Atletik Bilbaa odigrali su u Pamploni nerešeno 1:1, u 12. kolu španske Primere.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Poveli su gosti golom Nika Vilijamsa u 85. minutu, a izjednačenje Osasuni doneo je Alehandro Katena pogotkom u 90. minutu.
Osasuna je na 16. mestu sa 12 bodova, a Bilbao je sedmi sa 16 poena.
U sledećem kolu, Osasuna će dočekati Malagu, dok će Bilbao ugostiti Espanjol.
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