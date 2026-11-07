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Fudbaleri Osasune i Atletik Bilbaa odigrali su  u Pamploni nerešeno 1:1, u 12. kolu španske Primere.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

 Poveli su gosti golom Nika Vilijamsa u 85. minutu, a izjednačenje Osasuni doneo je Alehandro Katena pogotkom u 90. minutu.

Osasuna je na 16. mestu sa 12 bodova, a Bilbao je sedmi sa 16 poena.

U sledećem kolu, Osasuna će dočekati Malagu, dok će Bilbao ugostiti Espanjol.

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Masters u Parizu, tenis Izvor: Kurir