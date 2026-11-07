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Selektor fudbalske reprezentacije Grčke Ivan Jovanović saopštio je spisak od 27 fudbalera na koje računa za odlučujuće utakmice protiv Holandije i Srbije u Ligi nacija.

Srpski stručnjak ima jasan cilj - da sačuva vrh tabele i odvede Helene u završnicu takmičenja. Grčka je posle četiri kola na deobi prvog mesta sa Holandijom, pošto obe selekcije imaju po osam bodova. Nemačka je treća sa pet, dok je Srbija poslednja bez osvojenog boda.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Grke najpre 13. novembra očekuje gostovanje Holandiji, a tri dana kasnije u Volosu dočekuju Srbiju u poslednjem meču ligaške faze.

Golmani: Odiseas Vlahodimos, Hristos Mandas, Konstantinos Colakis.

Odbrana: Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hacidijakos, Panajotis Rецos, Konstantinos Kulijerakis, Lazaros Rota, Manolis Salijakas, Jorgos Vajanidis, Dimitris Janulis, Konstantinos Cimikas.

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Prazna Marakana sat vremena pred početak Srbija - Grčka Izvor: MONDO/Dušan Ninković