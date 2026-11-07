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Golove za Romu postigli su Mario Ermoso u 27, Sebastijan Valukievič (autogol) u 30. i Rodrigo Mora u 58. minutu.

Srpski fudbaler Nemanja Matić počeo je meč na klupi za rezerve u timu Sasuola, a ušao je u igru u 46. minutu.

Fudbaleri Rome se nalaze na drugom mestu na tabeli italijanskog prvenstva sa 27 bodova, dok je Sasuolo na 17. poziciji sa osam.

Roma će u narednom, 12. kolu Serije A gostovati Parmi, dok će Sasuolo dočekati Đenovu.