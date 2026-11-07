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Golove za Real postigli su Federiko Valverde u 28, Arda Guler u 36. i Kilijan Mbape u 75. minutu.

Fudbaleri Valensije su meč završili sa fudbalerom manje, pošto je u 75. minutu isključen Hoze Gaja.

Real se nalazi na drugom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 30 bodova, koliko i prvoplasirana Barselona, ali katalonski klub ima meč manje. Valensija je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa devet bodova.

Fudbaleri madridskog kluba će u narednom, 13. kolu La Lige dočekati Seltu, dok će Valensija gostovati Rajo Valjekanu.

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir