Fudbaleri madridskog Reala pobedili su u gostima ekipu Valensije rezultatom 3:0 (2:0) u utakmici 12. kola španske La Lige.
Fudbal
KRALJEVI PROTUTNJALI "MESTALJOM" Real ubedljiv na gostovanju Valensiji
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Golove za Real postigli su Federiko Valverde u 28, Arda Guler u 36. i Kilijan Mbape u 75. minutu.
Fudbaleri Valensije su meč završili sa fudbalerom manje, pošto je u 75. minutu isključen Hoze Gaja.
Real se nalazi na drugom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 30 bodova, koliko i prvoplasirana Barselona, ali katalonski klub ima meč manje. Valensija je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa devet bodova.
Fudbaleri madridskog kluba će u narednom, 13. kolu La Lige dočekati Seltu, dok će Valensija gostovati Rajo Valjekanu.
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