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Jovo Lukić nalazi se na meti nekadašnjeg šampiona Evrope FCSB-a, ali od velikog transfera u zimskom prelaznom roku za sada nema ništa! Uprava Kluža jasno je poručila da svog najboljeg strelca neće prepustiti direktnom konkurentu u borbi za titulu.

Za usluge snažnog napadača reprezentacije Bosne i Hercegovine ozbiljno je zagrizao kontroverzni vlasnik FCSB-a Điđi Bekali, koji je navodno spreman da izdvoji traženih pet miliona evra. Ipak, u Klužu ne žele ni da čuju za njegov odlazak u drugi klub iz Rumunije.

1/4 Vidi galeriju Jovo Lukić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Lukić iza sebe ima fantastičnu sezonu. Na 15 utakmica postigao je 11 golova i upisao pet asistencija, čime je dodatno skrenuo pažnju na sebe. Nakon istorijskog pogotka za BiH na Svetskom prvenstvu, momak rođen u Šapcu nastavio je da potvrđuje svoj kvalitet.

Iz Kluža su se oglasili jasnom porukom:

- Jovo radi sjajan posao i izvanredno se uklopio. Potvrdio je visoku klasu, ali kada dođe vreme za transfer, Kluž će napustiti isključivo radi odlaska u inostranstvo. Opcija prelaska u drugi klub iz rumunske lige jednostavno ne postoji, to je odluka doneta još letos i tu nema promene - poručili su iz Kluža.

Bekali tako mora da potraži drugo rešenje, dok će za Lukića, ukoliko nastavi sa ovakvim partijama, interesovanje iz inostranstva sasvim sigurno biti sve veće.

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