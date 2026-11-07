Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Troju sa 1:0 u 10. kolu Lige 1.

Izabranici Luisa Enrikea rutinski su došli do još jednog trijumfa u ovoj sezoni.

Gol odluke postigao je Ilja Zabarnji 39. minutu. Posle uigrane akcije iz kornera, ukrajinski defanzivac je bio najviši u skoku i glavom zatresao mrežu.

Ne propustiteFudbalBEKALI SPREMA PET MILIONA ZA JOVU LUKIĆA, ALI KLUŽ NE POPUŠTA: "Rat" za potpis snažnog napadača!
profimedia-1109799242.jpg
FudbalKRALJEVI PROTUTNJALI "MESTALJOM" Real ubedljiv na gostovanju Valensiji
Real Madrid
FudbalROMA UBEDLJIVA U RIMU: Mreža Sasuola se tresla tri puta
Roma
KošarkaOKLAHOMA PRELOMILA! Poznato gde Nikola Topić nastavlja karijeru!
Nikola Topić protiv Finiks Sansa

BONUS VIDEO:

00:41
Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir