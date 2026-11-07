PSŽ je savladao Troju rezultatom 1:0, čime je nastavio put ka novoj tituli u Ligi 1. Gol je postigao Ilja Zabarnji.
Fudbal
LIGA 1! PSŽ minimalcem nastavio juriš ka novoj tituli!
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Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Troju sa 1:0 u 10. kolu Lige 1.
Izabranici Luisa Enrikea rutinski su došli do još jednog trijumfa u ovoj sezoni.
Gol odluke postigao je Ilja Zabarnji 39. minutu. Posle uigrane akcije iz kornera, ukrajinski defanzivac je bio najviši u skoku i glavom zatresao mrežu.
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