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Da neko osvoji šampionski pehar pogotkom u poslednjim trenucima meča, dok na drugom terenu ekipa uveliko proslavlja trofej koji joj zapravo ne pripada, a njihovi najljući rivali u isto vreme euforično skaču po stolovima dok slave tuđi gol - takav rasplet moguć je samo u Argentini. U razmaku od svega nekoliko minuta odigrao se scenario kakav se retko viđa čak i u fudbalu prepunom strasti.

Boka juniors je savladala Defensu i Hustisiju rezultatom 1:0 golom u petom minutu sudijske nadoknade, čime je obezbedila vrh zbirne godišnje tabele i svoj 36. naslov prvaka. Međutim, istovremena dešavanja u Rosariju donela su dramu ravnu onoj na krcatoj Bombonjeri.

1/4 Vidi galeriju Boka juniors osvojila titulu u Argentini Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia, Alejandro Pagni / Alamy / Profimedia, Gabriel Sotelo / imago sportfotodienst / Profimedia

Rosario Central je prethodno uspešno odradio svoj zadatak pobedivši Estudijantes iz Rio Kvarta sa 2:0. Sastav koji predvodi Horhe Almiron potom je pratio rasplet iz Buenos Ajresa, čekajući vest o eventualnom kiksu Boke. Sve do same završnice i duboke nadoknade činilo se da plan uspeva - rezultat 0:0 garantovao je Centralu prvo mesto na godišnjem nivou i razlog za slavlje.

Tada je Ener Valensija naleteo na odbijenu loptu nakon intervencije golmana Matijasa Borgonja i doneo trijumf Boki. Dok je na Bombonjeri nastajao trans, informacija o promeni rezultata kasnila je do stadiona Gigante de Arojito. Igrači Rosarija, misleći da je meč u Buenos Ajresu završen bez golova, počeli su da proslavljaju naslov: penjali su se na zaštitnu ogradu, navijači su uletali na teren, a čitav stadion je slavio u uverenju da su šampioni.

U trenutku kada je potvrda o Bokinom golu konačno stigla, usledio je hladan tuš. Euforija je momentalno utihnula, a osmehe su zamenili šok, neverica i tuga.

Trener Horhe Almiron osvrnuo se nakon meča na nesvakidašnju situaciju:

„Pogrešili smo. Počeli smo prerano da slavimo jer nas je ponela atmosfera među navijačima”, izjavio je strateg Rosarija.

Ovakav epilog izuzetno je teško pao i zvezdi tima Anhelu di Mariji, koji je duel protiv Estudijantesa propustio zbog povrede mišića. Nekadašnji reprezentativac Argentine posmatrao je susret sa strane, a po saznanju da je Valensija postigao pogodak, nije uspeo da sakrije ogromno razočaranje.

Ipak, dok je jedan deo Rosarija bio u očaju, drugi deo grada doživeo je totalnu ekstazu. Fudbaleri Njuels Old Bojsa, najvećeg gradskog rivala Rosario Centrala, nalazili su se u Kordobi gde su čekali duel protiv Instituta. Tokom popodnevnog obroka uoči polaska na stadion, na ekranima su pratili finiš meča na Bombonjeri.

Igračima Njuelsa nije bio bitan plasman Boke niti samo osvajanje titule, već isključivo to da Sentral ostane bez pehara. Kada je lopta ušla u mrežu, nastao je haos u njihovim prostorijama: skakali su, vrištali i peli se po stolovima slaveći pogodak ekvadorskog napadača kao da je njihovo delo. Nisu slavili svoj rezultat, niti uspeh Boke, već isključivo neuspeh omraženog rivala, nakon čega su nasmejani i vidno raspoloženi ušli u autobus i krenuli na svoj meč.

Jedan jedini udarac Enera Valensije u 95. minutu proizveo je tri potpuno oprečne reakcije: suze radosnice na Bombonjeri, muk i tugu na Gigante de Arojitu i nesvakidašnju proslavu tuđe nesreće u taboru Njuelsa.

Fudbal u Argentini još jednom je pokazao svoje unikatno lice.

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