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Iako ima 39 godina i krštenica sugeriše da se bliži kraj karijere, Lionel Mesi iz nedelje u nedelju potvrđuje zašto ga mnogi smatraju najvećim fudbalerom svih vremena. Nakon što je nedavno okončao blistavu reprezentativnu priču, argentinski as nastavlja da dominira na klupskom nivou.

Mesi je postao prvi igrač u istoriji MLS lige koji je dve uzastopne sezone završio kao najbolji strelac takmičenja. Regularni deo šampionata okončao je sa učinkom od 26 pogodaka i 17 asistencija, ostavivši iza sebe hrvatskog napadača Petra Musu iz Dalasa, koji se zaustavio na 22 gola.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Uprkos tome što se nije upisao u strelce tokom remija Inter Majamija sa Šarlotom (3:3), Mesi je sa ukupno 43 direktna učešća u pogocima bio najproduktivniji fudbaler prvenstva. Osmostruki dobitnik Zlatne lopte ujedno važi za prvog favorita u trci za MVP titulu — nagradu koju je osvajao i u protekle dve godine.

Inter Majami je ligaški deo takmičenja završio na drugom mestu Istočne konferencije. Lidersku poziciju preuzeo je Nešvil, koji je sakupio rekordnih 77 bodova i time oborio prethodni rekord Majamija iz 2024. godine. U prvoj rundi plej-ofa, Mesijev tim odmeriće snage sa ekipom Kolumbus Krua.

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