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Portugalski stručnjak Žoze Murinjo u subotu uveče je ispisao nove stranice istorije španske La Lige.

Ubedljivom pobedom njegovog Real Madrida protiv Valensije na „Mestalji” (3:0), Murinjo je upisao 97. trijumf u prvenstvu na ukupno 126 mečeva. Time je procenat uspešnosti podigao na čak 77 odsto, što ga zvanično čini najuspešnijim trenerom u istoriji takmičenja među onima koji su vodili tim na više od 100 utakmica.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na drugom mestu iza njega ostao je Pep Gvardiola. Nekadašnji strateg Barselone je tokom boravka na klupi katalonskog kluba zabeležio 116 pobeda na 152 susreta, odnosno 76,3 odsto uspešnosti.

Ipak, Murinjov rekord bi ubrzo mogao da bude ugrožen, a pretnja stiže upravo iz Barselone. Aktuelni trener „blaugrane” Hansi Flik trenutno ima 69 pobeda iz 87 duela, što iznosi izuzetnih 79,3 odsto. Ukoliko nastavi ovim tempom u narednih 13 mečeva, nemački stručnjak će ući u „klub 100” i preuzeti vrh liste kao najkonstantniji trener u španskom fudbalu.

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