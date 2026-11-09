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Neočekivanom pobedom protiv Mančester sitija Notingem Forest je napustio zonu ispadanja, a u nju je zbog toga upao Mančester junajted.

Dimitar Berbatov je bio gost u jednom studiju tokom prenosa, a pogled na tabelu mu se nije dopao.

"Ne mogu da verujem...", rekao je Berbatov nakon što je prekrio lice rukama zbog toga što je video svoj nekadašnji tim na 18. mestu.

Voditelj je šaljivo ponavljao Bugarinu da se izvinjava zbog toga što je prikazana tabela,

"Nemoj da se izvinjavaš, s obzirom na to kako Junajted igra ponekada, zaslužuje da bude tamo. Ali sutra je utakmica...", rekao je Berbatov, podsećajući da "crveni đavoli" kao domaćini igraju protiv Aston Vile.

Međutim, utakmica je završena rezultatom 4:4 i Mančester je ostao na 18. mestu...

Velika karijera

Dimitar Berbatov je u Mančester junajted stigao iz Totenhema 2008. godine, a na Old Trafordu je proveo četiri sezone pre nego što je prešao u Fulam.

Sa Junajtedom je osvojio dve Premijer liga, Svetsko klupsko prvenstvo, jedan Liga Kup i dva Super kupa Engleske.

1/5 Vidi galeriju Dimitar Berbatov i Nemanja Vidić Foto: CHRIS YOUNG / AFP / Profimedia, ANDREW YATES / AFP / Profimedia, Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Karijeru je počeo u CSKA iz Sofije, odakle je prešao u Leverkuzen gde je za Bajer igrao od 2001. do 2006. godine pre nego što je stigao u Totenhem.

Nakon Totenhema, Mančestera i Fulama igrao je još za Monako i PAOK, a nakon što je napravioo godinu dana pauze, poslednjih osam meseci igračke karijere je proveo u inijskom timu Kerala Blasters.

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