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Trener Bajern Minhena Vensan Kompani uskoro bi mogao da se vrati svojim dužnostima, nagovestio je prvi čovek bavarskog kluba Uli Henes.

Belgijski stručnjak je van terena od 23. oktobra, kada je zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja kolabirao na treningu. Nakon hospitalizacije, kao glavni uzrok njegovog stanja naveden je premor. Iz minhenskog kluba tada je poručeno da oporavak neće trajati danima već nedeljama, a od tog trenutka prošlo je više od dve sedmice.

1/5 Vidi galeriju Trener Bajern Minhena - Vensan Kompani Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, Henes je sada potvrdio da se period odsustva bliži kraju.

"Za dve ili tri nedelje ga očekujemo nazad. Nakon reprezentativne pauze, on će se vratiti na klupu. Radio je 12 sati dnevno, šest dana nedeljno. To je jednostavno previše", rekao je Henes.

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