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Real Madrid je kao gost pobedio Valensiju u utakmici 12. kola La Lige koja je završena rezultatom 0:3.

Nakon utakmice je Žoze Murinjo imao zanimljivo obraćanje.

"Nadam se da će Tebasova La Liga, koja drži svu moć, ovo raditi i nekom drugom. A ne samo da sa nama zbija šale. Nadam se da nam više nikada neće prirediti ovakav maraton utakmica kao ove nedelje", rekao je Murinjo.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugalac je ovom porukom skrenuo pažnju na činjenicu da je Real igrao u nedelju protiv Rasinga, pa u sredu protiv AEK-a u Ligi šampiona, a onda u subotu protiv Valensije.

"Igrači su preumorni. Ovaj maraton je previše. Da ostaju posvetili bismo im dužnu pažnju za oporavak. Ali oni sada odlaze sa svojim reprezentacijama. Njima treba odmor i da igraju kasnije kako bi mogli da se oporave".

Za jednog igrača ipak bi bio zadovoljan da igra za vreme predstojeće reprezentativne pauze.

"Tu sam jasan. Želim da Endrik igrač. Biću srećan ako kod Anćelotija bude igrao".

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