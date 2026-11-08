"ODMAH I BEZ ODLAGANJA FSS DA OBAVESTI FIFA!" Mirko Poledica zagrmeo zbog trenutnog stanja u Fudbalskom savezu: Sve dalje radnje...
Mirko Poledica se osvrnuo na aktuelnu situaciju u FSS i pozvao FIFA na reakciju.
"Pozivam javno FSS da odmah i bez odlaganja obavesti FIFA o trenutnom stanju u FSS i zatraži intervenciju FIFA, odnosno imenovanje Komiteta za normalizaciju u skladu sa članom 8. stav 2. Statuta FIFA, u vezi sa članom 3. Pravilnika o primeni Statuta FIFA.
Sve dalje pravne radnje koje FSS bude preduzimao, a koje nisu u skladu sa propisima FIFA i važećim zakonskim obavezama, biće podložne pravnoj odgovornosti pojedinaca koji ih budu inicirali, donosili ili sprovodili", napisao je Mirko Poledica na društvenoj mreži "Iks".
FSS bez predsednika
Mandat Dragana Džajića na poziciji predsednika FSS je istekao 31. oktobra, a izbori za njegovog naslednika su odloženi i najverovatnije će biti održani u uvodnim mesecima 2027. godine.
"U okviru izbornog procesa u Fudbalskom savezu Srbije istekao je rok predviđen za podnošenje kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora.
Do isteka navedenog roka nije podneta nijedna kandidatura.
Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", navedeno je na sajtu FSS početkom novembra.
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