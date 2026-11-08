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Mirko Poledica se osvrnuo na aktuelnu situaciju u FSS i pozvao FIFA na reakciju.

"Pozivam javno FSS da odmah i bez odlaganja obavesti FIFA o trenutnom stanju u FSS i zatraži intervenciju FIFA, odnosno imenovanje Komiteta za normalizaciju u skladu sa članom 8. stav 2. Statuta FIFA, u vezi sa članom 3. Pravilnika o primeni Statuta FIFA.

Sve dalje pravne radnje koje FSS bude preduzimao, a koje nisu u skladu sa propisima FIFA i važećim zakonskim obavezama, biće podložne pravnoj odgovornosti pojedinaca koji ih budu inicirali, donosili ili sprovodili", napisao je Mirko Poledica na društvenoj mreži "Iks".

1/7 Vidi galeriju Mirko Poledica Foto: Printscreen YouTube, Printskrin/jutjub

FSS bez predsednika

Mandat Dragana Džajića na poziciji predsednika FSS je istekao 31. oktobra, a izbori za njegovog naslednika su odloženi i najverovatnije će biti održani u uvodnim mesecima 2027. godine.

"U okviru izbornog procesa u Fudbalskom savezu Srbije istekao je rok predviđen za podnošenje kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora.

Do isteka navedenog roka nije podneta nijedna kandidatura.

Stručne službe FSS u komunikaciji su sa nadležnim službama UEFA i FIFA radi obezbeđivanja funkcionisanja Saveza u skladu sa važećom regulativom, do stvaranja uslova za sprovođenje izbornog procesa na svim nivoima za novi mandatni period", navedeno je na sajtu FSS početkom novembra.

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