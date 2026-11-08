ADEM LJAJIĆ UDARIO BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE ! Neviđeni skandal u Novom Pazari! Stegao pesnicu, pa zamahnuo i čudio se zbog crvenog kartona
Novi Pazar je kao domaćin pobedio Mladost iz Lučana rezultatom 2:0, iako je od 31. minuta imao igrača manje.
Adem Ljajić je dobio direktan crveni karton nakon što je u naletu besa udario Branka Jovičića, fudbalera Mladosti.
Jovičić, nekadašnji igrač Crvene zvezde, vukao je kapitena Novog Pazara za dres. Ljajića je to iznerviralo, stegao je pesnicu na jednoj ruci, a onda drugom rukom udario Jovičića.
Zadnji vezni ekipe iz Lučana je pao na travu, a sudija Stanko Ostraćanin je iskusnom fudbaleru pokazao direktan crveni karton.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Sa igračem manje do tri boda
Iako je igrao sa desetoricom igrača Novi Pazar je uspeo da zabeleži pobedu.
Ivan Davidović je doneo prednost domaćinu u 37. minutu, a u 69. minutu je udarcem sa bele tačke pobedu potvrdio Fejsal Mulić.
Sa ova tri boda Novi Pazar je prestigao Mladost na tabeli i nakon utakmice je došao do osmog mesta sa 19 bodova. Lučanci su imaju bod manje.
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