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Novi Pazar je kao domaćin pobedio Mladost iz Lučana rezultatom 2:0, iako je od 31. minuta imao igrača manje.

Adem Ljajić je dobio direktan crveni karton nakon što je u naletu besa udario Branka Jovičića, fudbalera Mladosti.

Jovičić, nekadašnji igrač Crvene zvezde, vukao je kapitena Novog Pazara za dres. Ljajića je to iznerviralo, stegao je pesnicu na jednoj ruci, a onda drugom rukom udario Jovičića.

Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zadnji vezni ekipe iz Lučana je pao na travu, a sudija Stanko Ostraćanin je iskusnom fudbaleru pokazao direktan crveni karton.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Adem Ljajić crveni karton  Izvor: Arena Sport 10

Sa igračem manje do tri boda

Iako je igrao sa desetoricom igrača Novi Pazar je uspeo da zabeleži pobedu.

Ivan Davidović je doneo prednost domaćinu u 37. minutu, a u 69. minutu je udarcem sa bele tačke pobedu potvrdio Fejsal Mulić.

Sa ova tri boda Novi Pazar je prestigao Mladost na tabeli i nakon utakmice je došao do osmog mesta sa 19 bodova. Lučanci su imaju bod manje.

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Bonus video:

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Adem Ljajić gol na Sarajevo Željezničar Izvor: Arena sport BiH