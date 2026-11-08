Fudbaleri Napolija odigrali su na svom terenu u Napulju nerešeno protiv Lacija 1:1, u utakmici 11. kola italijanske Serije A.
SERIJA A
LACIO BEZ PORAZA NI POSLE PAKLENOG GOSTOVANJA! Milinković-Savić sačuvao Napoli, a Rimljani prvo mesto!
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Prednost Laciju doneo je Davide Fratezi pogotkom u 28. minutu, a izjednačenje Napoliju defanzivac gostujućeg tima Alfonso Pedrasa autogolom u 48. minutu.
Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli.
Napoli zauzima 10. mesto na tabeli sa 15 bodova, dok je Lacio prvi, bez poraza, sa 29 bodova, dva više od drugoplasirane Rome.
Fotografije sa utakmice Napoli - Lacio Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse
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Napoli će u narednom kolu Serije A u Napulju dočekati Torino, dok će Lacio u Rimu biti domaćin protiv Lećea.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Napoli - Lacio:
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