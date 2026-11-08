Slušaj vest

Prednost Laciju doneo je Davide Fratezi pogotkom u 28. minutu, a izjednačenje Napoliju defanzivac gostujućeg tima Alfonso Pedrasa autogolom u 48. minutu.

Srpski golman Vanja Milinković-Savić odigrao je celu utakmicu za Napoli.

Napoli zauzima 10. mesto na tabeli sa 15 bodova, dok je Lacio prvi, bez poraza, sa 29 bodova, dva više od drugoplasirane Rome.

Fotografije sa utakmice Napoli - Lacio Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse

Napoli će u narednom kolu Serije A u Napulju dočekati Torino, dok će Lacio u Rimu biti domaćin protiv Lećea.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Napoli - Lacio:

Ne propustiteFudbalADEM LJAJIĆ UDARIO BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE ! Neviđeni skandal u Novom Pazari! Stegao pesnicu, pa zamahnuo i čudio se zbog crvenog kartona
Adem Ljajić i Branko Jovičić
Fudbal"ODMAH I BEZ ODLAGANJA FSS DA OBAVESTI FIFA!" Mirko Poledica zagrmeo zbog trenutnog stanja u Fudbalskom savezu: Sve dalje radnje...
poledica3.jpg
Fudbal"DA SE NE ŠALE SAMO SA NAMA!" Murinjo u svom stilu poslao jaku poruku: Neka rade isto ovo nekom drugom
Žoze Murinjo
FudbalKADA SE VENSAN KOMPANI VRAĆA NA KLUPU BAJERNA? "Očekujemo ga nazad za..."
Vensan Kompani

Bonus video:

00:57
Lacio - Milan, asistencija Milinković-Savića i gol Imobilea  Izvor: MONDO/TV Arena sport