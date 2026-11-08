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Prednost Radniku doneo je Miloš Spasić golom u 43. minutu, a izjednačenje OFK Beogradu Itan Hord pogotkom u 86. minutu.

Pobedonosan gol za Radnik postigao je David Stojanović u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Radnik je šesti na tabeli sa 23 boda, dok OFK Beograd, koji je pretpreo svoj treći uzastopni poraz u Super ligi Srbije, zauzima 11. mesto sa 11 bodova.

Nakon dvonedeljne reprezentativne pauze, Radnik će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Crvene zvezde, dok će OFK Beograd dočekati Novi Pazar.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Radnik - OFK Beograd:

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