Fudbaleri Radnika pobedili su na svom terenu u Surdulici OFK Beograd 2:1, u utakmici 15. kola Super lige Srbije.
SUPER LIGA SRBIJE
OFK BEOGRAD PAO U 94. MINUTU! Radnik posle drame u Surdulici stigao do važne pobede
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Prednost Radniku doneo je Miloš Spasić golom u 43. minutu, a izjednačenje OFK Beogradu Itan Hord pogotkom u 86. minutu.
Pobedonosan gol za Radnik postigao je David Stojanović u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Radnik je šesti na tabeli sa 23 boda, dok OFK Beograd, koji je pretpreo svoj treći uzastopni poraz u Super ligi Srbije, zauzima 11. mesto sa 11 bodova.
Nakon dvonedeljne reprezentativne pauze, Radnik će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Beogradu protiv Crvene zvezde, dok će OFK Beograd dočekati Novi Pazar.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Radnik - OFK Beograd:
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