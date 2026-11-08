Fudbaleri Partizana od 17 časova dočekuju Mačvu u 15. kolu Super lige Srbije.

Biće to prilika da crno-beli ostvare četvrtu uzastopnu pobedu, samim tim se još više približe gornjem delu tabele.

Partizan je uoči ovog kola deveti sa 17 bodova, šest manje u odnosu na četvrtoplasirani IMT i poziciju koja vodi u Evropu.