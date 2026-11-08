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16:04

Stanojević zacementirao startnih 11

Aleksandar Stanojević je izveo isti tim kao i na utakmici protiv Zemuna. Tačnije, 10 od 11, pošto je Zubairu prinudno zamenio Dembu Seka koji je povređen.

16:01

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15:58

Sastavi

PARTIZAN - MAČVA

Stadion: Partizana

Sudija: Milan Ilić

PARTIZAN: Milošević – Samson, Simić, Milić, Jurčević – Aleksić, Baba – Čumić, Miladinović, Zubairu – Že.

MAČVA: Jovanović – Ilić, Drezgić, Ristivojević, Stevanović – Đurić, Vraštanović – Čolović, Knežević, Pejović – Vidakov.