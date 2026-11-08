PARTIZAN - MAČVA 0:0
Fudbal
PARTIZAN - MAČVA: Crno-beli jure četvrtu uzastopnu pobedu! Stanojević pronašao svojih idealnih 11
Fudbaleri Partizana od 17 časova dočekuju Mačvu u 15. kolu Super lige Srbije.
Biće to prilika da crno-beli ostvare četvrtu uzastopnu pobedu, samim tim se još više približe gornjem delu tabele.
Partizan je uoči ovog kola deveti sa 17 bodova, šest manje u odnosu na četvrtoplasirani IMT i poziciju koja vodi u Evropu.
Sa druge strane, Mačva je u teškoj situaciji sa samo 10 osvojenih bodova. Šapčani su trenutno šest bodova udaljeni od desetog mesta na kome se nalazi Novi Pazar.
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16:04
Stanojević zacementirao startnih 11
Aleksandar Stanojević je izveo isti tim kao i na utakmici protiv Zemuna. Tačnije, 10 od 11, pošto je Zubairu prinudno zamenio Dembu Seka koji je povređen.
16:01
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