Slušaj vest

Nekadašnji reprezentativci Srbije Nemanja Vidić i Nemanja Matić privukli su pažnju na društvenim mrežama nakon što su se javno dotakli Slaviše Kokeze, bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

Vidić je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se nalazi u društvu svojih nekadašnjih saigrača iz Mančester junajteda. Međutim, pažnju je ubrzo privukao komentar Nemanje Matića, koji je iskoristio priliku da se našali na račun nekadašnjeg čelnika srpskog fudbala.

Nemanja Vidić i Nemanja Matić isprozivali Slavišu Kokezu
Nemanja Vidić i Nemanja Matić isprozivali Slavišu Kokezu Foto: Printscreen/Instagram/nemanjavidic.26

- Jel bii Kokeza - napisao je Matić ispod fotografije.

Vidić nije ostao imun na ovu prozivku, pa je odgovorom jasno pokazao da ga je komentar dobro nasmejao.

Njihova razmena izazvala je pažnju među ljubiteljima fudbala, a nije prvi put da se nekadašnji reprezentativci Srbije na ovaj način osvrću na dešavanja u domaćem fudbalu.

Ne propustiteFudbalSKANDAL U TABORU SRBIJE O KOME SU DUGO ĆUTALO! "NIJE OVO CIRKUS": Odbio da ćuti pred Kokezom, a onda je navodno ostao bez kapitenske trake tik pred Mundijal!
slavisakokeza2452823.jpg
FudbalOTKRIVAMO! Evo koga je Slaviša Kokeza PRECRTAO sa spiska reprezentacije: Ovaj fudbaler je bio žrtva sastavljanja tima od strane predsednika FSS
Fudbalska reprezentacija Srbije
FudbalAUUUU, KOJE DNO! Sve isplivalo - predsednik odredio ko igra za Srbiju na Mundijalu! Na kraju je selektor POTPISAO njegov spisak
Slaviša Kokeza Mladen Krstajić
FudbalEPSKI SKANDAL! PREDSEDNIK FSS DAO SELEKTORU SPISAK IGRAČA KOJE MORA DA POZOVE: "Obećaj da će biti u reprezentaciji ili ćeš dobiti otkaz"
Slaviša Kokeza Slavoljub Muslin

BONUS VIDEO:

00:07
Nemanja Vidić gleda derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom Izvor: Arena Sport