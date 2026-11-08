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Nekadašnji reprezentativci Srbije Nemanja Vidić i Nemanja Matić privukli su pažnju na društvenim mrežama nakon što su se javno dotakli Slaviše Kokeze, bivšeg predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

Vidić je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se nalazi u društvu svojih nekadašnjih saigrača iz Mančester junajteda. Međutim, pažnju je ubrzo privukao komentar Nemanje Matića, koji je iskoristio priliku da se našali na račun nekadašnjeg čelnika srpskog fudbala.

Nemanja Vidić i Nemanja Matić isprozivali Slavišu Kokezu Foto: Printscreen/Instagram/nemanjavidic.26

- Jel bii Kokeza - napisao je Matić ispod fotografije.

Vidić nije ostao imun na ovu prozivku, pa je odgovorom jasno pokazao da ga je komentar dobro nasmejao.

Njihova razmena izazvala je pažnju među ljubiteljima fudbala, a nije prvi put da se nekadašnji reprezentativci Srbije na ovaj način osvrću na dešavanja u domaćem fudbalu.

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