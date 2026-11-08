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Utakmica između Tromsea i Bode Glimta prekinuta je u 41. minutu zbog ozbiljne nesreće na gostujućoj tribini, kada je deo konstrukcije popustio, a nekoliko navijača propalo kroz nju.

Drama se dogodila u trenutku kada je borba za titulu u Norveškoj na vrhuncu. Bode Glimt i Viking imaju po 59 bodova, pet kola pre kraja prvenstva, pa je svaki bod od ogromnog značaja.

Ipak, fudbal je pao u drugi plan kada je golman gostiju Nikita Hajkin primetio da se nešto dešava na tribinama. Odmah je signalizirao sudiji Olu Hoberu Nilsenu, koji je zaustavio susret, nakon čega je usledila evakuacija navijača.

Policija je potvrdila da su dve osobe pale kroz tribinu, dok su ukupno četiri navijača pregledali medicinski radnici. Jedna osoba prevezena je u bolnicu, ali je, prema informacijama kluba, bila svesna.

- Jedna osoba je prevezena u bolnicu, dok su ostali pregledani na licu mesta i deluje da su dobro - izjavio je portparol Bode Glimta Simen Pedersen za norveški javni servis NRK.

Utakmica je tako ostala u senci velike nesreće, a najvažnije je da povređeni navijači budu dobro.

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