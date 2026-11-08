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Ključni momenat prvog dela dogodio se u 31. minutu, kada je Adem Ljajić opravdano zaradio direktan crveni karton jer je ošamario Branka Jovičića. Ipak, brojčana prednost nije pomogla gostima, Lučanci su delovali potpuno bezidejno s igračem više, dok je Pazar znao šta hoće i brzo kaznio njihovu smušenost.

Domaći su poveli već u 37. minutu preko Davidovića, koga je odlično proigrao Fejsal Mulić. Upravo je visoki napadač stavio tačku na meč u 69. minutu, kada je bio siguran sa bele tačke i osigurao trijumf Pazaraca.

1/4 Vidi galeriju Nenad Lalatović predstavljanje u Novom Pazaru Foto: Printscreen / Youtube / FK Novi Pazar

Posle utakmice, trener Novog Pazara Nenad Lalatović ponovo je privukao pažnju izjavom u kojoj je poručio da je njegova ekipa stigla do pobede uprkos opstrukcijama, jasno stavivši do znanja da nije bio zadovoljan suđenjem na ovom meču.

"Nije lako kada ostanete bez Adema Ljajića, najboljeg igrača, kada igrate s igračem manje 70 minuta... Pokazali smo karakter. Taktički besprekorno smo napravili meč moji saradnici i ja, nastavili smo da meljemo protivnika i sa igračem manje. I samo Srbija da zna, zbog zbog ovih stvari voli Bog Lalata svog, dali smo dva gola sa igračem manje. Ljubim vas", rekao je Lalatović koji se tom prilikom i prekrstio.