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Fudbaleri Partizana trenutno na svom stadionu dočekuju Mačvu u 15. kolu Super lige Srbije.

Ipak, i ova utakmica je katastrofalno počela po crno-bele...

Razlog - gosti su stigli do vođstva već u osmom minutu susreta, i to na spektakularan način.

Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vasilje Đurić je dobio loptu od Čolovića iza leđa, ali se sjajno snašao, pošto je bez gledanja matirao Marka Miloševića i šokirao ceo stadion.

Pogledajte kako je Mačva stigla do vođstva:

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