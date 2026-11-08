Ovaj dan će bi­ti u zna­ku va­žnih pre­go­vo­ra. Po­tru­di­te se da se izra­ža­va­te pre­ciz­no jer su mo­gu­ći nes­po­ra­zu­mi. Re­ši­li ste da uve­d...

Oče­ku­je vas za­vr­še­tak ra­da na du­go­ro­č­nom pro­je­k­tu. Po­hva­li­će vas na­dre­đe­ni i ko­le­ge. Slo­bod­ni Bi­ko­vi mo­gu da upo­zna­ju veo­...

Fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja se po­la­ko sta­bi­li­zu­je. Da­nas vam mo­že sti­ći ne­ka va­žna upla­ta ko­ju du­go oče­ku­je­te. Par­t­ner se u po­sle...

Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti u va­šem po­lju ka­ri­je­re do­ne­će vam po­bo­lj­ša­nje po­slov­ne ko­mu­ni­ka­ci­je s na­dre­đe­ni­ma. Ra­ko­ve oče­ku­je uz...

Da­nas vas oče­ku­ju na­por­ni pre­go­vo­ri s po­slov­nim sa­ra­d­ni­ci­ma, ipak će­te na kra­ju pos­ti­ći ko­m­pro­mis. Na­pe­tost na lju­bav­nom pla...

Pro­fe­sio­nal­no usa­vr­ša­va­nje i sa­ra­d­nja sa inos­tran­stvom pred­sta­vlja­ju glav­ne te­me. Tu se kri­je ta­j­na va­šeg na­pre­t­ka u ka­ri­je...

Uspe­šan dan za Va­ge ko­je se ba­ve uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma ili ra­de u okvi­ru mo­de, di­za­j­na i ko­z­me­ti­ke. Fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Si­m...

Obra­do­va­će vas po­če­tak no­ve po­slov­ne sa­ra­d­nje i pro­ši­re­nje kru­ga sa­ra­d­ni­ka. Do­pa­da vam se oso­ba s po­sla. Mo­gu­ća je bu­r­na av...

Va­ši pre­go­vo­ri sa sa­ra­d­ni­ci­ma iz inos­tran­stva mo­gu nai­ći na neo­če­ki­va­ne pre­pre­ke. Spre­mi­te re­ze­r­v­ni plan. Slo­bod­ni Stre­l­č...

Va­žne ve­sti od po­slov­nih sa­ra­d­ni­ka iz inos­tran­stva mo­gu obe­le­ži­ti ovaj dan. Mo­gu­će je izne­na­d­no po­slov­no pu­to­va­nje. Upo­zna­će...

Po­slov­na po­nu­da iz inos­tran­stva je veo­ma pri­ma­mlji­va, ali sve pr­vo do­bro prei­spi­ta­j­te, po­se­b­no ako su vam da­ta pre­ve­li­ka obe­ća...