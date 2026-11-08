Fudbaler Mačve, Vasilje Đurić, šokirao je Partizan spektakularnim golom iz osmog minuta.
Fudbal
HUMSKA DUGO NIJE VIDELA LEPŠI GOL! Pogledajte kako je fudbaler Mačve pravom MAJSTORIJOM šokirao Partizan! Bez gledanja, iza leđa... VIDEO
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Fudbaleri Partizana trenutno na svom stadionu dočekuju Mačvu u 15. kolu Super lige Srbije.
Ipak, i ova utakmica je katastrofalno počela po crno-bele...
Razlog - gosti su stigli do vođstva već u osmom minutu susreta, i to na spektakularan način.
Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Vasilje Đurić je dobio loptu od Čolovića iza leđa, ali se sjajno snašao, pošto je bez gledanja matirao Marka Miloševića i šokirao ceo stadion.
Pogledajte kako je Mačva stigla do vođstva:
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