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Fudbaleri Milana pobedili su Đenou 2:1 na gostovanju u 11. kolu Serije A.

Sa druge strane, fudbaleri Atalante pobedili su Moncu na gostovanju rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A i tako stigli do važnih bodova posle serije slabijih rezultata.

Utakmica je bila prilično tvrda, a odluka je pala u drugom poluvremenu. Posle prvih 45 minuta bez golova, Atalanta je uspela da pronađe put do mreže i sačuva prednost do kraja susreta.

Pogodak za Atalantu postigao je Nikola Krstović u 49. minutu, čime je prekinuo rezultatski egal i doneo gostima prednost koja se ispostavila kao odlučujuća.

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