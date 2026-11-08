Nikola Krstović postigao je odlučujući gol za Atalantu u pobedi nad Moncom rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A.
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Sa druge strane, fudbaleri Atalante pobedili su Moncu na gostovanju rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A i tako stigli do važnih bodova posle serije slabijih rezultata.
Utakmica je bila prilično tvrda, a odluka je pala u drugom poluvremenu. Posle prvih 45 minuta bez golova, Atalanta je uspela da pronađe put do mreže i sačuva prednost do kraja susreta.
Pogodak za Atalantu postigao je Nikola Krstović u 49. minutu, čime je prekinuo rezultatski egal i doneo gostima prednost koja se ispostavila kao odlučujuća.
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